Оставшийся без корпоративов Андрей Макаревич* начал торговать вином

Уехавший из России лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) наладил продажи вина собственной марки, которую назвал в честь молодой жены Эйнат Кляйн. Алкогольный напиток можно приобрести по всему Израилю примерно за 4,6 тысячи рублей, однако спроса практически нет.

Как пишет Kp.ru, Макаревич* в конце сентября отправился в США, чтобы презентовать свое вино и наладить поставки. Но негативные отзывы в Сети не позволяют бизнесу артиста расширяться.

Основным источником дохода Макаревича* остаются выступления. Редкие концерты проходят в малых залах, в клубах. Ближайшие выступления «Машины времени» в Израиле запланированы на декабрь, а в ноябре он отправится на гастроли в Германию. Послушать певца можно будет по цене от 5,8 тысячи до 13,2 тысячи рублей. При этом продажи идут слабо. В России, по словам промоутеров, за год не было ни одного запроса на корпоратив с Макаревичем*.

Как выяснило издание, также музыкант продолжает получать российскую пенсию. Вместе с надбавкой за звание народного артиста выходит больше 60 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что Андрей Макаревич* готов выступить перед россиянами за 10 млн рублей.

*Признан иностранным агентом на территории России