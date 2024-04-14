«Ты ходишь по облакам»: Нина Шацкая рассказала о зависти коллег

Нина Шацкая раскрыла главный секрет своей стройности. В беседе с aif.ru певица рассказала, что ей очень повезло с генетикой.

В социальных сетях артистку засыпают комплиментами: поклонники не устают восхищаться ее стройной фигурой. Шацкая призналась, что благодаря генетике ей не приходится прикладывать много усилий, чтобы держать себя в форме. Однако исполнительница романсов все же придерживается неких ограничений в питании.

«Я могу съесть кусочек сала, но от жирной, жареной еды на постоянной основе лучше воздержусь. Она долго переваривается и вызывает дискомфорт. Также я периодически отказываюсь от сахара, молочных продуктов и мучного», – пояснила Нина Шацкая.

А вот спорт, по словам певицы, никогда не был ее страстью. В юности она ходила на танцы, а сейчас регулярно плавает и увлекается йогой.

«В принципе я всю жизнь занимаюсь зарядкой, гимнастикой. С годами количество перешло в качество», – подчеркнула артистка.

На вопрос о зависти со стороны коллег Нина Шацкая ответила фразой своей преподавательницы Натальи Андриановой: «Ты ходишь по облакам. Ходи и не спускайся». Как утверждает певица, она никогда не замечала зависти и всегда строила хорошие отношения с другими артистами.

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