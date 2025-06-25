«Везде надо отменить»: что ждет Киркорова и Бузову за скандальный поцелуй на концерте Билана

Обсуждения скандального ролика с концерта Димы Билана, в котором телеведущая Ольга Бузова засунула палец в рот и поцеловала певца Филиппа Киркорова, не утихают до сих пор. В беседе с порталом «Страсти» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить исполнителя хита «Зайка моя» концертов в стране, а его подругу назвал «фриком».

По мнению Бородина, то, как себя вел Киркоров на публичном мероприятии, доказывает, что он недостоин звания народного артиста. Он считает, что необходимо наказать вокалиста и запретить ему выступать.

«Киркорова везде надо отменить, потому что он позорит звание народного артиста России, дискредитирует нашу культуру, ценности. Мы считаем, что нужно официально лишить Киркорова звания, запретить в нашей стране выступать, появляться на публичных мероприятиях. Он несет постоянно какой-то негатив — то «голая» вечеринка, то изобьет кого-то, то с Басковым целуется», — поделился глава ФПБК.

Виталий Бородин осудил звезд за «вульгарные действия» на мероприятии, на котором могли находиться дети. При этом он уверен, что большую ответственность должен нести именно Филипп Киркоров, так как он является народным артистом. А Ольга Бузова, по его словам, лишь возомнила себя певицей.

«На мероприятии находились, я уверен, в том числе дети. А эти люди позволяли себе в прямом смысле вульгарные действия. Теперь видео с ними смотрят в Интернете несовершеннолетние, в том числе дочь и сын Киркорова. Такие ролики как зараза в обществе, — рассказал Бородин. — Бузова к профессии артиста никакого отношения не имеет. Любой из нас может взять в руки микрофон и обозвать себя певцом. Она фрик, который поет песни под фонограмму, записывает какие-то там ролики, вот и все».

Отметим, что сами Филипп Киркоров и Ольга Бузова никак не оправдывались за поведение на концерте.

Ранее Виталий Бородин пригрозил Даниле Козловскому «отменой» в России.