«Драма разворачивается»: Агата Муцениеце обратилась к вернувшейся от Павла Прилучного дочери

Актриса агата Муцениеце показала, как проводит время с 8-летней дочерью Мией после возвращения из поездки в Испанию. Звезда «Закрытой школы» оставляла девочку с отцом, актером Павлом Прилучным, несмотря на судебные разбирательства по вопросу опеки над детьми.

Агата опубликовала в своем блоге видеоролик, на котором запечатлено, как дочка помогает знаменитой маме разбирать прическу.

«Кто еще это сделает, если не дочь. Мия, ты знаешь, что ты самая лучшая девочка в мире!» — произнесла Муцениеце.

При этом на плече у актрисы бегала белая крыса по кличке Мистер, а рядом скулила собака, которая пыталась достать грызуна.

«У нас тут еще драма разворачивается», — пошутила Муцениеце, говоря о животных.

Напомним, конфликт экс-супругов начался после требования актрисы увеличить алименты на детей до двух миллионов рублей в месяц. После этого Павел Прилучный подал иск в суд с требованием опеки над сыном Тимофеем. 18 октября суд определил место жительства мальчика с мамой. Однако звезда сериала «Мажор» все еще не вернул ребенка бывшей жене. При этом сам Тимофей выразил желание жить с отцом и его новой семьей.

Ранее в Сети завирусилось архивное видео, на котором Агата Муцениеце называла больного сына Тимофея «скотиной» из-за кашля во время отпуска.