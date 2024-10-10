«Ты — главное отражение нашей любви»: звезда «Чебурашки» Кузьмина трогательно обратилась к дочери

9 октября дочери актрисы Ольги Кузьминой Мире-Марии исполнился один год. Звезда «Чебурашки» трогательно поздравила малышку в социальных сетях.

Актриса сделала в честь праздника трогательный ролик. На опубликованных кадрах Мира-Мария лежит в футболке в бело-синюю полоску. Сначала дочь поцеловала в щечку Кузьмина, а затем — ее супруг, Евгений Апанасевич.

В подписи к видео актриса поделилась, что малышка вызывает у родителей постоянную улыбку — от умиления до восхищения.

«Наше напоминание о том, что нужно не гнаться за временем, а проживать его, наслаждаясь каждым моментом! Ты — главное продолжение и отражение нашей любви!» — сказала Ольга.

Звезда сериала «Кухня» пожелала наследнице расти, учиться чему-то новому и познавать мир. Кузьмина пообещала всегда поддерживать дочь в ее начинаниях. В конце актриса поблагодарила Миру-Марию за то, она выбрала ее и Евгения в качестве родителей.

Первым супругом знаменитости был мужчина по имени Алексей, который работал психологом в ОМОНе. У них родился в 2013 сын Гордей. В 2023 году стало известно, что Ольга ждет ребенка от экскурсовода Евгения Апанасевича.

Напомним, Кузьмина решила дать двойное имя ребенку не просто так. Она объяснила причину своего выбора.