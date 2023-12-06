«Ты гад»: сын Яны Поплавской заступился за Олесю Железняк

Сын актрисы Яны Поплавской, режиссер Клим Поплавский заступился за Олесю Железняк, которую не утвердили на роль из-за патриотической позиции. Один из актеров не захотел работать с актрисой, и Клима Поплавского это возмутило. Он удивлен, что в отношении актера не приняли меры, и назвал его «гадом».

Режиссер прокомментировал ситуацию в интервью изданию «Абзац» для проекта «Так сказать».

По мнению Поплавского, следовало «жестко поступать» в данном случае и заниматься этим должно государство. «Надо заявление в прокуратуру писать на этого актера…», - считает сын Поплавской.

Он назвал Железняк «хорошей актрисой», которую скомпрометировали.

«Не знаю твое имя, но ты гад. Тебе нет места в кинематографе…», - возмутился Поплавский и добавил, что в будущем этого актера не будет в кино.

Ранее ситуацию с увольнением Железняк прокомментировал другой режиссер Никита Михалков. Он считает, что без работы должен был остаться тот актер, но не Железняк. «Это что? Это как?» - задавался вопросами Михалков.