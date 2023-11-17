«Это как?»: Никита Михалков высказался об увольнении Олеси Железняк из-за патриотической позиции

Режиссер Никита Михалков прокомментировал слова актрисы Олеси Железняк о том, что ей отказали в главной роли в одном из сериалов из-за патриотической позиции. Артистка не стала называть режиссера картины, но подчеркнула, что была уволена, так как с ней не захотел работать один из актеров.

«Это что? Это как?» —задался вопросом Михалков в беседе с News.ru.

Режиссер выразил негодование, что заслуженной артистке России отказали в роли, так как ее партнер отказался играть с ней. Михалков подчеркнул, что без работы должен был остаться этот неназванный актер, а не Олеся.

Ранее Железняк рассказала в интервью проекту «Так сказать», что была удивлена такому развитию событий.

«Мне говорят: «Будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не работает с тобой в одних проектах». Я была очень удивлена: «Как?! Этого не может быть. Почему?» Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: «Из-за твоей позиции», — рассказала Железняк.

Ранее мы писали, что Олеся Железняк открыто говорит о своей патриотической позиции. Звезда сериала «Сваты» часто выступает для военнослужащих.