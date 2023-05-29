«Ты еще здесь с нами»: семья Дианы Гурцкой не может смириться со смертью Петра Кучеренко

На прошлой неделе состоялось прощание с мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко. Чиновник ушел из жизни неожиданно и довольно поспешно. Ему стало плохо на борту самолета во время возвращения из командировки в Москву. Друзья погибшего делились, что он до последнего не хотел лететь, как будто предчувствовал неладное, но все-таки принял решение поскорее вернуться к семье.

С момента похорон прошло уже пять дней, но принять случившееся семья Кучеренко все еще не может. Гурцкая убита горем и совершенно не выходит на связь, а ее брат делится своими чувствами в Сети, так как сам не может с ними справляться. Недавно он опубликовал в личном блоге совместное фото с Петром и Дианой и признался, что произошедшее все еще не укладывается в его голове.

Роберт был крайне близок с зятем. Часто с ним общался и виделся, поэтому потерял и родственника, и лучшего друга в одном лице. Он, как и все другие члены семьи, не может отпустить Кучеренко и верит, что он все еще рядом с ними.

«Мое сердце разрывается от боли. Даже представить не мог такое состояние… Пустота и серость. Ты не звонишь, не спрашиваешь ничего, не ставишь задачи, не сообщаешь новости, не напоминаешь мне про дни рождения моих друзей, как ты обычно делал. Не буду с тобой прощаться. Говорят, 40 дней ты еще здесь с нами», - написал брат Гурцкой в Сети.