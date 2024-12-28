НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 декабря 2024, 10:11
1 мин.

Стройная и женственная: молодая жена Петрова показала фото в купальнике

Беременная жена Александра Петрова показала фото в купальнике с Мальдив.
Стройная и женственная: молодая жена Петрова показала фото в купальнике

© Starface.ru

За неделю до новогодних праздников Александр Петров покинул Россию вместе с беременной женой Викторией. Супруга знаменитости активно рассказывает в соцсетях о том, как они проводят отпуск.

Виктория поделилась снимками, сделанными во время путешествия. На кадрах девушка стоит в слитном черном купальнике, подчеркивающем ее животик. Позади нее виднеются белоснежный песок и морские волны.

Стройная и женственная: молодая жена Петрова показала фото в купальнике

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Купальник подчеркнул округлившиеся во время беременности формы супруги артиста. Судя по размерам живота, прибавление в семье запланировано на конец зимы или начало весны. Пока пара наслаждается заслуженным отдыхом перед предстоящими хлопотами, связанными с ребенком.

Александр и Виктория отдыхают в роскошном отеле на Мальдивах. Супруги арендуют виллу и дегустируют морские деликатесы. Каникулы с молодой невестой обойдутся звезде «Полицейского с Рублевки» примерно в два миллиона рублей.

У Петрова было несколько ярких романов. Он встречался с актрисой Ириной Старшенбаум, с которой объявил о помолвке, но дело до свадьбы так и не дошло. Также Александр состоял в отношениях со Стасей Милославской. На Виктории Антоновой он женился в сентябре прошлого года. В следующем году артист впервые станет отцом.

Ранее Александр Петров признался, что завидует успеху Юры Борисова в Голливуде.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Александр Петров
мальдивы
отдых