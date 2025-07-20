«Ты для меня старый, а я слишком молодая для тебя!»: Любовь Успенская публично осадила Прохора Шаляпина

Любовь Успенская публично отказала Прохору Шаляпину, попытавшемуся пофлиртовать с ней музыкальном фестивале VK Fest в Москве. Певица заявила, что артист «старый», а она — «слишком молодая» для него. Соответствующие кадры опубликованы на официальной странице МУЗ-ТВ в соцсети.

На сцене VK Fest Прохор Шаляпин обратился к Любови Успенской и попытался с ней пофлиртовать: «Вы просто мой кумир, Любовь. Как бы мне хотелось сесть с Вами в кабриолет». Артистка же решила осадить молодого коллегу, пошутив о разнице в возрасте.

«Послушай, во-первых, ты для меня старый, не в моем вкусе. [А во-вторых,] я слишком молодая для тебя!» — заявила Любовь Успенская.

Присутствующие на фестивале зрители аплодировали, а в комментариях под публикацией в соцсети пользователи похвалили артистов за чувство юмора.

Напомним, Прохор Шаляпин был трижды женат, и каждая из его избранниц была намного старше него. Певец признавался, что его не смущала 28-летняя разница в возрасте со второй женой Ларисой Копенкиной. Любовь Успенская была в браке четыре раза, но так и не смогла устроить личную жизнь. По мнению артистки, это ее плата за успех в карьере: «Не бывает успехов в творчестве и одновременно успехов в семье. То есть или то, или другое. <…> Я могу сказать, что я потрясающая мать, но как жена я не состоялась».

Ранее Прохор Шаляпин высказался об отношениях с женщинами: «У меня каждый день новый роман».