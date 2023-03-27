«Ты что, в улей залез за медом?»: Интернет-знаменитость «руки-базуки» ужаснул фанатов своим лицом

Несколько лет назад вся страна узнала о Кирилле Терешине, получившем прозвище «руки-базуки». Молодой человек увеличил себе бицепсы с помощью инъекций синтола и посетил не одно шоу на телевидении. Через некоторое время о нем уже стали забывать и немногие терерь знают, как выглядит Интернет-знаменитость. А ведь внешность Кирилла претерпела значительные изменения.

Оказалось, что Терешин настолько пристрастился к косметологии и пластической хирургии, что решил не останавливаться только на руках. Он «модернизировал» лицо – увеличил губы, заострил скулы и подбородок. Причем из-за этих изменений молодой человек теперь даже начал с большим трудом разговаривать.

Недавно «руки-базуки» выставил новые фотографии, на которых показал еще одно новшество в своем внешнем виде – он осветлил свои волосы. И это стало последней каплей для фанатов. Они стали писать ему, что он выглядит ужасно и что ему пора бы остановиться.

«Удали фото, не позорься, чудо гороховое!»; «Ну и лицо…»; «Это же насколько надо не иметь мозгов, чтобы с собой такое сделать»; «Ты что, в улей залез за медом?»; «Лицо-базука», - критикуют пользователи Сети Кирилла.

Напомним, что инъекции в свое время сильно повлияли на здоровье псевдо-спортсмена. Они стали разрушать ему жировые ткани, поэтому врачам пришлось экстренно удалять из его организма вещества. Теперь все его руки пестрят различными шрамами.

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