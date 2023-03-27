«Неизведанная история»: врачи не знают, чем помочь страдающей от головных болей Бородиной

Ксения Бородина относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Телеведущая ведет активный диалог с подписчиками и нередко рассказывает истории из своей жизни. На этот раз знаменитость вышла на связь и крайне обеспокоила своих поклонников. Выяснилось, что уже шесть дней Ксения страдает от головных болей.

Бородина не на шутку испугалась за свое здоровье, вот почему она обратилась за помощью к медицинским сотрудникам. Врачи прописали ей серьезные лекарства, и многие из них знаменитость даже боится принимать. Несмотря на имеющееся лечение, эксперты теряются в догадках о том, что именно стало причиной резкого ухудшения самочувствия Ксении.

«Попала в круговорот врачей в природе. Когда у тебя болит голова, это настолько неизведанная история: может быть все что угодно», — с тревогой сообщила Бородина.

Напомним, несколько лет назад Ксения развелась с Курбаном Омаровым. Экс-супругам не удалось сохранить дружеские отношения, поэтому они нередко устраивают скандалы в публичном пространстве. Недавно телеведущая назвала условие, при котором возможны встречи ее дочери с Омаровым. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Анастасия Костенко остро отреагировала на критику своей груди. Супруга Тарасова вышла на связь и заявила, что негодующим «пора понять простую истину». Полное высказывание девушки читайте в этой статье.