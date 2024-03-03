Иосиф Пригожин объяснил, почему не будет слушать новую песню Пугачевой

1 марта вышел новый альбом певицы Аллы Пугачевой «P.S.». В него вошла новая композиция Примадонны «Не беспокойся за меня», которая вызвала большой эмоциональный отклик у звезд шоу-бизнеса и общественности. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не будет слушать эту композицию.

Пригожин объяснил, что никогда не был фанатом Пугачевой. Он вырос на ее песнях, но увлекается совершенно другой музыкой.

«Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены. Допускаю, что есть реальные фанаты у Пугачевой, Валерии, Киркорова, например, которые ждут выхода каждой новой песни, и это здорово», — цитирует его NEWS.ru.

Продюсер заявил, что относится с уважением к таланту и статусу Пугачевой. Примадонну он назвал «гениальной пиарщицей».

По словам Пригожина, он «ленивый слушатель», который никогда не ищет специально треки. Обычно продюсер слышит какую-то песню случайно и добавляет ее в свой плейлист.

Последний раз альбом певицы выходил в 2008 году. Пугачева порадовала фанатов новой работой после 16-летнего перерыва.

Напомним, клип Примадонны на песню «Не беспокойся за меня» вызвал слезы у телеведущей Ксении Собчак.