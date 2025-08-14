«Ты че такая дерзкая?»: экс-продюсер Лободы Крапивина сорвалась на Ксению Бородину

Экс-продюсер Лободы Крапивина высмеяла Ксению Бородину. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях Роскомнадзор сообщил, что частично заблокировал звонки в мессенджерах WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram. Якобы, это произошло из-за того, что через эти сервисы во многих случаях звонят мошенники, которые крадут деньги.

Ксения Бородина после ограничений пожаловалась в соцсетях, что теперь не может нормально работать.

«Когда у тебя вся работа на WhatsApp*, все звонки, домашний интернет тоже отрубили, уже второй день его нет. Я вообще не понимаю, что происходит!» — заявляла она.

На этот пост обратила внимание экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая посмеялась над телеведущей.

«Ты че такая дерзкая, а? Ну не все так однозначно», — прокомментировала пост звезды она.

