«Ты че такая дерзкая?»: экс-продюсер Лободы Крапивина сорвалась на Ксению Бородину
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Экс-продюсер Лободы Крапивина высмеяла Ксению Бородину. Об этом стало известно из соцсетей.
На днях Роскомнадзор сообщил, что частично заблокировал звонки в мессенджерах WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram. Якобы, это произошло из-за того, что через эти сервисы во многих случаях звонят мошенники, которые крадут деньги.
Ксения Бородина после ограничений пожаловалась в соцсетях, что теперь не может нормально работать.
«Когда у тебя вся работа на WhatsApp*, все звонки, домашний интернет тоже отрубили, уже второй день его нет. Я вообще не понимаю, что происходит!» — заявляла она.
На этот пост обратила внимание экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая посмеялась над телеведущей.
«Ты че такая дерзкая, а? Ну не все так однозначно», — прокомментировала пост звезды она.
