«Ты был неправ»: Сергей Селин предложил Калныньшу поговорить по-мужски

Заслуженный артист РФ Сергей Селин обратился к латвийскому коллеге Ивару Калныньшу, который неоднократно выступал с критикой России. Его слова приводит aif.ru.

«Ты же помнишь меня, мы с тобой вместе работали на одной картине. Ивар, а знаешь, давай так, по-мужски. Ты был, мягко скажем, слегка неправ, что тебе платили копейки суточных. Дело вот в чем: твой актерский расцвет, талант, проявился, конечно, в Советском Союзе, однозначно. И тебя гонорары никогда не смущали — а сейчас почему-то смущают», — обратился к латышу Селин.

Актер напомнил Калныньшу, что, когда в Латвии «умерло кино» после распада СССР, именно российские коллеги решили «подставить плечо». Он также высмеял желание латвийского артиста получать получать пенсию от РФ из-за того, что он «много для России сделал».

«Ивар, ну будь ты мужиком, ну правда. Я прям честно говорю тебе — оставайся мужиком. А ты настоящий мужчина, настоящий», — добавил он.

Ранее Сергей Селин отреагировал на слухи о том, что расторг контракт с Театром Российской армии.