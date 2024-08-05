Сергей Селин прокомментировал слухи о том, что расторг контракт с Театром Российской армии

Актер Сергей Селин прокомментировал сообщения о том, что расторг контракт с Театром Российской армии. Напомним, говорилось, что из культурного учреждения уволили 63 человека с приходом нового директора.

Комментарий Селина приводит издание «Абзац».

«Это неправда всё. Я сейчас нахожусь на отдыхе», - поделился Селин.

Другой артист – Николай Козак – подтвердил, что с некоторыми сотрудниками не продлили договоры. При этом он отрицает массовые увольнения в театре.

«Да, контракты с некоторыми артистами действительно не продлили», - сообщил он и добавил, что с каждым ведется отдельная беседа.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина сообщила, что полтора месяца назад в театре намечались проблемы».

«Ходили разговоры о том, что с какими-то актёрами не продлят договоры», - сообщила она и добавила, что руководство театра обещало «не трогать» никого до декабря.

Ранее сообщалось, что в распоряжении журналистов оказались документы, согласно которым с марта по июль из театра уволили 63 человека. Среди них оказались артисты, которые проработали в театре больше 30 лет.