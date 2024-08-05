Сергей Селин прокомментировал слухи о том, что расторг контракт с Театром Российской армии
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Актер Сергей Селин прокомментировал сообщения о том, что расторг контракт с Театром Российской армии. Напомним, говорилось, что из культурного учреждения уволили 63 человека с приходом нового директора.
Комментарий Селина приводит издание «Абзац».
«Это неправда всё. Я сейчас нахожусь на отдыхе», - поделился Селин.
Другой артист – Николай Козак – подтвердил, что с некоторыми сотрудниками не продлили договоры. При этом он отрицает массовые увольнения в театре.
«Да, контракты с некоторыми артистами действительно не продлили», - сообщил он и добавил, что с каждым ведется отдельная беседа.
Народная артистка СССР Людмила Чурсина сообщила, что полтора месяца назад в театре намечались проблемы».
«Ходили разговоры о том, что с какими-то актёрами не продлят договоры», - сообщила она и добавила, что руководство театра обещало «не трогать» никого до декабря.
Ранее сообщалось, что в распоряжении журналистов оказались документы, согласно которым с марта по июль из театра уволили 63 человека. Среди них оказались артисты, которые проработали в театре больше 30 лет.