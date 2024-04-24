«Ты будешь моей!»: Иван Охлобыстин вспомнил, как завоевывал жену

Российский актер Иван Охлобыстин вспомнил, как завоевывал супругу Оксану Арбузову, которой сегодня исполнился 51 год. Об этом пишет aif.ru.

Как признался Охлобыстин, знакомство с будущей женой состоялось в разгар 1990-х, когда он только снял фильм «Арбитр», а Арбузова к тому моменту была уже знаменитой актрисой.

«Я приехал вечером в кафе Дома кино с желанием познакомиться с барышней. И увидел Оксану, она была в воздушном платье и с двумя бородатыми кавалерами, как оказалось, они только отыграли спектакль «Три сестры» по Чехову. Проходя мимо, я взял и сказал: «Ты будешь моей!»», - заявил артист.

Актер предложил Оксане романтическую поездку по ночной Москве, на что молодая артистка согласилась, выдвинув одно условие.

«Оксана согласилась с условием, что я отвезу ее домой. Я пообещал, но в итоге отвез ее к себе и не выпускал из дома, пока не появился третий ребенок. После этого она пришла в себя и поняла, что ей деваться уже некуда», - поиронизировал звезда «Интернов».

Охлобыстин добавил, что к моменту встречи с будущей женой в нем созрело желание иметь семью и детей.

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