«Не бывает замашек, если человек суперзвезда»: Иван Охлобыстин рассказал о съемках с Наталией Орейро

Актер Иван Охлобыстин рассказал о совместной работе со звездой сериала «Дикий ангел» Наталией Орейро на съемках фильма «Письмо Деду Морозу». В беседе с изданием StarHit артист признался, то у него сложилось хорошее впечатление об актрисе.

В новом фильме «Письмо Деду Морозу» Иван Охлобыстин играет отца главного героя, который по сюжету мечтает закрутить роман с Наталией Орейро. Звезда сериала «Интерны» раскрыл, какое мнение у него сложилось об актрисе во время совместных съемок.

«Наталия хорошая. Она влилась в коллектив, улыбчивая, веселенькая. Видно, что очень работоспособная, подкупает тем, что не капризная. Я обратил внимание на ее профессиональный подход ко всему. И при этом открытый человек», — поделился Иван Охлобыстин.

На вопрос о том, есть ли у Наталии Орейро звездные замашки, артист ответил, что никакого высокомерия или завышенных требований от актрисы не было замечено. По мнению Ивана Охлобыстина, профессионалы в своем деле не будут вести себя вызывающе.

«Не бывает замашек, если человек действительно суперзвезда. А тот, кто пытается быть суперзвездой или имитирует, вот у того как раз замашки. Это как с большими артистами. Ты большого артиста в жизни в толпе не различишь, потому что он — большой артист. А всякая ерунда, мелочь пытается выпендриться», — высказался актер.

Ранее мы писали о том, что Иван Охлобыстин сравнил съемки в сериале «Интерны» с полетом на Луну и вспомнил коллег.