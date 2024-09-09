НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 сентября 2024, 13:08
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«Ты большой молодец и профи»: юморист Олешко опубликовал переписку с Александром Масляковым

Юморист Александр Олешко показал переписку с бессменным ведущим КВН Масляковым .
«Ты большой молодец и профи»: юморист Олешко опубликовал переписку с Александром Масляковым

© Starface.ru

Александр Масляков, легендарный ведущий Клуба веселых и находчивых, ушел из жизни в 82 года. Многие звезды отечественной эстрады уже высказались на эту тему и принесли соболезнования близким заслуженного деятеля искусств. А юморист Александр Олешко решил в своих социальных сетях показать, каким отзывчивым был бессменный ведущий КВН при жизни.

Артист опубликовал переписку с Масляковым. Он высказал старшему коллеге благодарность за отношение и доверие. В ответ ведущий поблагодарил Александра за теплые слова, похвалил его и назвал большим молодцом.

«Доброе утро! Спасибо за хорошие слова, я смотрел вчера запись, ты большой молодец и профи. А. В», — написал Масляков в WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Ранее стало известно, где похоронят ведущего КВН. Его могила будет находиться на Новодевичьем кладбище. Дата прощания будет известна позже.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Александр Олешко
Александр Масляков