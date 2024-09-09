«Ты большой молодец и профи»: юморист Олешко опубликовал переписку с Александром Масляковым
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Александр Масляков, легендарный ведущий Клуба веселых и находчивых, ушел из жизни в 82 года. Многие звезды отечественной эстрады уже высказались на эту тему и принесли соболезнования близким заслуженного деятеля искусств. А юморист Александр Олешко решил в своих социальных сетях показать, каким отзывчивым был бессменный ведущий КВН при жизни.
Артист опубликовал переписку с Масляковым. Он высказал старшему коллеге благодарность за отношение и доверие. В ответ ведущий поблагодарил Александра за теплые слова, похвалил его и назвал большим молодцом.
«Доброе утро! Спасибо за хорошие слова, я смотрел вчера запись, ты большой молодец и профи. А. В», — написал Масляков в WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Ранее стало известно, где похоронят ведущего КВН. Его могила будет находиться на Новодевичьем кладбище. Дата прощания будет известна позже.
*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена