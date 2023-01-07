13:09, 07 января 2023
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Ты Богиня, ты прекрасна: покрытая сметаной Семенович больше не голодает
Анна Семенович больше не голодает и делится секретами фигуры.
Анна Семенович на новогодних праздниках в своем блоге решила устроить соцопрос – анонимы могли написать в окошко для вопросов. Одной из поднятых тем стала фигура актрисы.
Интернет-пользователь спросил, как выглядеть замечательно. Семенович, записывая ответ с белой маской на лице, поделилась секретом. Оказывается, каждое утро она говорит себе комплименты и признается в любви. Певица призналась, что больше не голодает.
Семенович также добавила, что не считает важным количество лишних килограммов. Главное – ощущать себя хорошо и транслировать это состояние в мир.
Ранее мы писали, что Анна Семенович забыла жениха и заявила о большом количестве любовников.
Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Автор:Галина СьюТеги: