Свадьба отменяется: Анна Семенович забыла жениха и заявила о большом количестве любовников

Несколько недель назад Анна Семенович потрясла поклонников признанием, что ее сердце уже давно занято. Она рассказала, что за ней ухаживает очень состоятельный мужчина, который делает ей дорогие подарки. Более того, экс-солистка «Блестящих» в скором времени собралась под венец, и жених уже преподнес любимой кольцо, которое она выбрала сама. Однако сейчас Анна вдруг перестала говорить о свадьбе, да и Новый год она отметила без таинственного кавалера.

В социальных сетях Семенович рассказала, что 31 декабря провела в компании друзей, а не будущего мужа. Поклонники стали подозревать, что певица вновь осталась одинока, поэтому давно влюбленные в нее мужчины стали делать ей предложения руки и сердца. Причем, по признанию Анны, подобные сообщения по поводу брака поступают ей постоянно. У нее даже появилось желание организовать гарем, чтобы все остались довольны.

«У меня таких запросов штук 15. Я одна, а вас 15. Вот думаю, может, гарем из мужей построить и каждого поселить в отдельную комнату? Я ж не могу размножиться. Я такая одна уникальная женщина», - смеясь, поделилась соображениями на этот счет Анна Семенович.

Ранее певица показала в Сети кадры со съемок сериала, в котором сыграла мать. По словам Анны, он находится в монтаже и очень скоро выйдет на экраны.