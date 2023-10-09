«Ты без этой страны никто и ничто»: Соседов обвинил Пугачеву в предательстве

Музыкальный критик Сергей Соседов обвинил певицу Аллу Пугачеву, покинувшую Россию год назад, в предательстве. По его мнению, она оставила страну, которая дала ей все, а это нельзя прощать.

Примадонна уехала в Израиль вслед за мужем осенью прошлого года. Она забрала документы детей из столичной гимназии и, сделав заявление о «холопах и рабах», перебралась окончательно за границу. Многие за этот поступок Аллу Борисовну раскритиковали, но нашлись и те, кто посчитал, что она не сделала ничего плохого, поэтому, если она извинится перед россиянами, ее вполне можно простить.

Сергей Соседов же уверен, что никакие слова не смогут помочь Пугачевой, ведь она не просто эмигрировала, а предала Родину, которая ей дала славу и деньги.

«Ты без этой страны никто и ничто, а потом называешь людей этой страны, которые тебя сделали той, кем ты стала, рабами и холопами. Это прощать нельзя. Никому нельзя, а ей особенно», - заявил критик YouTube-каналу «FAMETIME TV».

Он также подчеркнул, что на предательство певица пошла из-за отсутствия воспитания и культуры. По его мнению, когда ушли талант и хорошие песни, с возрастом осталась только вульгарность. И именно ее продолжает демонстрировать Пугачева сейчас.

Ранее в аэропорту Израиля заметили женщину, похожую на Аллу Пугачеву. Также рядом с ней был мужчина с отличительными чертами ее супруга.