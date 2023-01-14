«Твоё «да» заменяло мне тело»: Земфира призналась в чувствах к Ренате Литвиновой

Певица Земфира на следующий день после дня рождения актрисы Ренаты Литвиновой опубликовала фрагмент песни из спектакля по собственной пьесе заслуженной артистки РФ «Кактус». Исполнительница выбрала ключевые слова, которые, по всей видимости, отражают ее отношение к Литвиновой.

«Ты меня любишь. Твое «да» заменяло мне тело», - звучит в песне.

Полная версия композиции приводится на странице Литвиновой. Поклонники встретили песню Земфиры словами «до чего прекрасно», «волшебство». Многие отмечали, что композиция «тронула до глубины души».

«Кактус» - совместный проект двух знаменитостей. Обе артистки уехали из России. Литвинова проживает в Париже, где у нее собственная квартира.

Многие ждали поздравления от Земфиры в честь дня рождения Литвиновой 12 января, но его не было. Известно, что женщины очень дружат. Земфира признавалась актрисе в любви и называла ее «самым близким человеком».