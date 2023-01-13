Осталась одна: Земфира не поздравила Ренату Литвинову с днем рождения

Актриса театра и кино Рената Литвинова вчера, 12 января отметила свой день рождения. Многим не верится, но красавице исполнилось 56 лет. Она получила множество поздравлений и комплиментов, признаний в любви, но самая близкая подруга оставила ее без внимания. Певица Земфира проигнорировала праздник блондинки.

Рената с самого утра публиковала в социальных сетях разнообразные фотографии, на которых позировала в роскошных нарядах. Друзья осыпали именинницу комплиментами и писали в личных микроблогах слова восхищения. Телеведущая Светлана Бондарчук назвала Литвинову «гусеницей, которая превратилась в прекрасную бабочку».

Поклонники с нетерпением ждали, какое послание приготовила для близкой подруги исполнительница Земфира. Но она промолчала. Она не написала ничего в соцсетях и даже не опубликовала совместное фото, как делала это в прошлые годы. Фанаты решили, что между женщинами пробежала черная кошка. Сама Рената не комментирует слухи о размолвке.

Ранее мы писали о том, как актриса призналась в любви своей новой музе. Блондинка опубликовала в соцсетях трогательный снимок со своей приятельницей по имени Асет. На фото Рената с приоткрытым ртом обнимает девушку за плечи. Сама Асет сидит на стуле и не может скрыть свою улыбку.