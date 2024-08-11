«Твоя жена красавица»: американец признался Павлу Воле в любви к Ляйсан Утяшевой

Американец Андрес признался Павлу Воле, что влюбился в Ляйсан Утяшеву.

Участники шоу «Игры без границ», в котором 64 спортсмена из разных страх будут соревноваться за денежный приз, пришли в студию «Шоу Воли». Одним из них оказался американец Андрес, которому очень понравилась Ляйсан.

Юморист поинтересовался, что больше всего запомнилось иностранцам со съемок в российском шоу. Представитель США заявил, что телеведущая. Однако, узнав о ее семейном положении, Андрес решил попытать удачу, договорившись с супругом.

«Твоя жена красавица... Она была любезна со мной. И я подумал, что это мой шанс. Она сказала, что поговорила с мужем – он не возражает», — публично заявил американский спортсмен.

Воля пояснил, что знает о их беседе с Утяшевой. По словам супруги, Андрес должен был прийти к ее мужу на шоу и договориться насчет отношений. Павел решил запугать американца, сообщив, что тогда ему необходимо усыновить детей и семерых собак.

Андрес согласился на такое условие. Он также предложил телеведущему позаниматься с ним английским и испанским языками.

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