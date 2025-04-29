«Колоссальный стресс»: Маргарита Симоньян рассказала, как дети восприняли новость о коме Тиграна Кеосаяна

Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала, как их дети восприняли новость о коме отца. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» журналистка призналась, что они пережили «колоссальный стресс» в связи с произошедшим.

По словам Маргариты Симноньян, когда муж впал в кому, первый месяц она «жила с ним» в больнице, а дети, оставшиеся дома, пережили сильный стресс. Именно поэтому супруга Тиграна Кеосаяна приняла решение вернуться к дочерям и сыну.

«Через месяц начали рассыпаться дети, и начались уже очень серьезные проблемы. Потому что представь себе: дома ни мамы, ни папы. У нас очень традиционная семья, когда мама и папа большую часть времени дома. <…> Для них это такой колоссальный стресс», — поделилась Маргарита Симоньян.

Главный редактор RT регулярно навещает мужа в клинике, но не пускает туда детей, поскольку боится за их состояние. Она уверена, что Тигран Кеосаян поддержал бы ее в этом решении: «Он беспокоится за их психику, которая сейчас в таком нестабильном состоянии».

Также Маргарита Симоньян рассказала о воспитании их с телеведущим наследников. Журналистка раскрыла: она приучает их к ответственности, предоставляя им возможность самим принимать решение в разных ситуациях. Знаменитость уверена: повлиять на детей можно только любовью, но не «криками и давлением».

«Я не верю в то, что криками и давлением можно что-то изменить. Изменить можно только взаимной любовью, в которой существует страх разочаровать. Меня воспитывали так. Самое страшное, что могла услышать от своей мамы: „Ты меня расстроила, ты меня разочаровала“», — заявила жена Тиграна Кеосаяна.

Напомним, в конце декабря 2024 года телеведущий пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего Тиграна Кеосаяна уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

Ранее мы писали о том, что Маргарита Симоньян расплакалась, говоря о находящемся в коме муже: «Почему именно со мной?»