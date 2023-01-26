«Твоя»: певица Любовь Успенская показала нового молодого фаворита
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Королева шансона Любовь Успенская не афиширует личную жизнь, но в многочисленных интервью признается, что не одинока. Звезда утопает в мужском внимании, но близко подпускает к себе не всех. Она сделала исключение ради одного молодого человека, которому публично призналась в чувствах.
Исполнительница опубликовала в соцсетях романтичное фото, на котором позирует рядом с красавцем-брюнетом. Любовь держит его руку и загадочно улыбается, а он склонился в сторону спутницы. Успенская поздравила фаворита по имени Константин с днем рождения. Она отметила, что они знакомы по работе.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«От всей души хочу тебя поздравить, ведь ты являешься неотъемлемой частью команды, которая меня окружает. Благодаря таким верным настоящим людям и друзьям, мне сегодня легко работать, жить и профессионально процветать. Твоя Люба», – подписала публикацию звезда.
Знаменитость не забыла указать, что на фотографии ее пиар-агент. Но поклонники считают, что и у коллег могут возникнуть романтические отношения. Тем более что певица светится от счастья рядом с другом.
Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская может пострадать из-за любви к пластике лица. Нейрохирург предупредил об опасности подтяжки лица на примере артистки.