«Твоя»: певица Любовь Успенская показала нового молодого фаворита

Королева шансона Любовь Успенская не афиширует личную жизнь, но в многочисленных интервью признается, что не одинока. Звезда утопает в мужском внимании, но близко подпускает к себе не всех. Она сделала исключение ради одного молодого человека, которому публично призналась в чувствах.

Исполнительница опубликовала в соцсетях романтичное фото, на котором позирует рядом с красавцем-брюнетом. Любовь держит его руку и загадочно улыбается, а он склонился в сторону спутницы. Успенская поздравила фаворита по имени Константин с днем рождения. Она отметила, что они знакомы по работе.