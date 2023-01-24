Асимметрия и опухоль: певица Любовь Успенская может пострадать из-за любви к пластике лица
Нейрохирург предупредил об опасности подтяжки лица на примере певицы Любови Успенской.
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Королева шансона Любовь Успенская тщательно следит за своей внешностью и часто посещает кабинет пластического хирурга. Но специалисты предупреждают, что в погоне за молодостью можно переборщить. Уже сейчас поклонники артистки пишут под ее фотографиями, что не узнают кумира.
Внимательные фанаты заметили у теледивы появившуюся асимметрию лица. Кандидат медицинских наук, пластический хирург и нейрохирург Илья Алмазов рассказал, как подобное могло произойти.
«Лицо действительно может перекосить либо навсегда, либо временно. Чаще временно происходит такое. Это называется парез лицевого нерва. Как правило, повреждение лицевых нервов встречается в практике у неопытных врачей, кто не специализируется на таких операциях», — поделился Алмазов в беседе с Пятым каналом.
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Личный архив Ильи Алмазова; 5-tv.ru
По словам эксперта, проведение подтяжек не может спровоцировать стойкий паралич лица. Но при омоложении можно задеть отдельные веточки лицевого нерва. Поэтому у пациенток может перестать закрываться глаз или не двигаться бровь, губа. Лечение таких проблем займет очень много времени.
Пациенткам также стоит учитывать, что при фейслифтинге можно повредить слюновыводящий проток, что грозит опухолью щеки и образованием кисты. А вот от тромбоэмболии легочной артерии можно даже умереть. Но риск ее возникновения есть при всех хирургических вмешательствах. Женщинам старше 45 лет, у которых имеются проблемы со здоровьем, стоит быть еще более внимательными.
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