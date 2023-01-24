Асимметрия и опухоль: певица Любовь Успенская может пострадать из-за любви к пластике лица

Королева шансона Любовь Успенская тщательно следит за своей внешностью и часто посещает кабинет пластического хирурга. Но специалисты предупреждают, что в погоне за молодостью можно переборщить. Уже сейчас поклонники артистки пишут под ее фотографиями, что не узнают кумира.

Внимательные фанаты заметили у теледивы появившуюся асимметрию лица. Кандидат медицинских наук, пластический хирург и нейрохирург Илья Алмазов рассказал, как подобное могло произойти.

«Лицо действительно может перекосить либо навсегда, либо временно. Чаще временно происходит такое. Это называется парез лицевого нерва. Как правило, повреждение лицевых нервов встречается в практике у неопытных врачей, кто не специализируется на таких операциях», — поделился Алмазов в беседе с Пятым каналом.