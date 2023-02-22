«Твоя манекен-болванка»: Лолита Милявская обратилась к любимому мужчине

Певица Лолита решила сменить имидж. В своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) артистка выложила фото с необыкновенно короткой стрижкой.

Сама Милявская рассказала, что обязана такой красой своему стилисту, Алексею.

По словам звезды, садясь в кресло к любимому парикмахеру, она никогда не спешивает, что именно он собирается сделать, поэтому каждый раз его результат - приятный сюрприз.

«Леша ! Буду всегда говорить тебе спасибо! Я просто твоя «манекен-болванка» — готова к любым экспериментам! Ты настоящий художник!» — написала Лолита.

Как сообщает Газета.Ru, поклонники певицы отнеслись к смене имиджа благосклонно. В комментариях начали появляться комплиментарные высказывания о том, что теперь в облике Лолиты Милявской появилось нечто схожее с обликом Жанны Фриске.

Ранее мы писали о том, как знаменитый историк моды Александр Васильев высмеял Лолиту за избыточный вес.