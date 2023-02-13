«Продукция мясокомбината»: известный мужчина высмеял 59-летнюю Лолиту за лишний вес

Лолита никогда не скрывала, что возраст — это состояние души. Вот почему 59-летняя певица нередко появляется на публике в коротких и обтягивающих нарядах. Правда, не всем нравится подобное поведение знаменитости. В новом интервью для шоу «ОК на связи!» историк моды Васильев раскритиковал внешний вид артистки.

По словам Александра, между ним и Милявской возник конфликт. Стилист сделал замечание певице и посоветовал, что с ее фигурой не стоит надевать провокационные платья. Однако сама Лолита довольно резко отреагировала на подобное высказывание.

«Она очень любила обтягивающие наряды при весьма корпулентной фигуре, что производило впечатление продукции мясокомбината. Это плохо. Я сделал замечание, и она резко ответила», — сообщил Васильев.

Ранее певица Слава исполнила откровенный танец в одном нижнем белье, за что была подтверждена критике со стороны публики. Подробности инцидента читайте в этой статье.