41-летняя Ксения Бородина показала первый совместный снимок с любимым мужчиной

Ксения Бородина поделилась фотографией, где она запечатлена в объятиях нового возлюбленного.

Телеведущая проекта «Дом-2» вернулась из отпуска, который она провела в Турции в компании мамы, детей и избранника. Ксения поделилась, что отдых получился незабываемым не только из-за прекрасного места, но и из-за людей, окружающих ее в тот момент.

Бородина активно ведет свой блог, где делится с подписчиками всеми важными моментами из жизни. По этой причине в последний день отдыха звезда не выдержала, и решила поделиться обретенным счастьем с поклонниками и выложила фотографию с мужчиной, чье лицо было скрыто кепкой.

После возвращения из Турции в Москву телеведущая продолжила подогревать слухи о новом романе, поделившись кадром из лифта. На нем Ксения запечатлена в объятьях загадочного незнакомца, чью личность раскрывать она пока еще не планирует. Блогерша объяснила свое решением тем, что на нее могут навесить ярлыки.

Однако очень внимательные подписчики стали подозревать Бородину в отношениях с одним из участников реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» с Николаем Сердюковым.

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