Исполнительница Асия рассказала о творчестве и реакции родителей на ее песни

Певица Асия рассказала о творчестве и раскрыла, кому первым из близких отправляет свои песни. Живой концерт артистки проходил на «Авторадио» в шоу «Мурзилки Live», которое вещает из открытой студии на Московском урбанистическом форуме в «Лужниках».

Звезда была участницей нескольких номинаций премии «Жара», но не получила желанную статуэтку. Асия говорит, что не расстраивается по этому поводу.

«Для меня это уже была честь быть просто номинированной. Это здорово. У нас сейчас такое количество талантливых артистов и выделиться среди этого числа огромная гордость. Значит я все правильно делаю», – призналась девушка.

Певица рассказала, что для нее важна оценка ее творчества. Но она уже близка к тому, чтобы опираться только на свое мнение и делать «для души». В самом начале карьеры, да и сейчас, она часто советуется со своим папой.

«Папа постоянно первым слышал мои песни и говорил – вот это здорово. А сейчас у нас есть огромная команда, мои слушатели. Каждому нравится свое особенное, поэтому я разрывалась, разрывалась, и решила, что просто сяду, выдохну и буду делать то, что мне хочется, что моя душа чувствует. Но папе первым делом скидываю, звоню», – поделилась артистка в эфире «Авторадио».

Асия порадовала слушателей своим творчеством и исполнила хиты: «Ну чё ты такой хороший?», «Лампочка», «Как ты там», «Спасибо», «Я не злюсь, милый» и представила премьеру саундтрека «Детство».