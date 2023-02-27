«Творческий провал»: Чулпан Хаматова лишилась последнего и единственного спектакля в Латвии

Актриса Чулпан Хаматова уже долгое время пытается наладить свою жизнь за границей после скандальных высказываний. Она лишилась работы, получила большое количество критики и негатива в свой адрес и задумалась о том, чтобы завершить свою карьеру. По признанию самой артистки, она устала быть публичной личностью и мишенью для всех. Несколько месяцев назад появилась информация, что Чулпан все-таки вновь решила выйти на сцену – ее взяли в труппу Нового Рижского театра в Латвии. Вот только спектакль, в котором она была задействована, неожиданно отменили прямо накануне премьеры.

Работы Хаматовой за рубежом предлагали мало, поэтому новость о том, что она появится в постановке «Гоголь. Nature Morte» в главной роли, взбудоражила ее преданных поклонников. Соавторами пьесы выступили российские театральные художники. Премьера была назначена на 28 февраля, вот только накануне в социальных сетях театра сообщили, что спектакль не состоится.

«Новый Рижский театр отменяет спектакль «ГОГОЛЬ. NATURE MORTE», потому что на этот раз не получилось. Творческий провал. В театре (как и в жизни) такое иногда бывает», - говорилось в обращении к подписчикам.

Причины отмены названы не были. Вот только еще до премьеры ходило множество слухов, что постановка окажется провальной. Даже режиссер театра Алвис Хеманис был совершенно не уверен в успехе, поэтому назначил всего четыре показа не на основной, а на малой сцене. До последнего была надежда, что зрители придут ради хотя бы Хаматовой, но этого не произошло.

СМИ Латвии сообщили, что отмена спектакля накануне премьеры – это беспрецедентный случай в истории Нового Рижского театра. По их словам, обычно руководство пытается «спасать» провальные постановки, но в этот раз по какой-то причине никто этим заниматься не стал. По всей видимости, все было действительно безнадежно.

Напомним, что это была единственная работа на сцене, в которой была задействована Чулпан Хаматова в последнее время. По словам инсайдера, актриса согласилась выступать даже за совсем небольшие деньги. В Латвии, в отличие от России, артистки получают зарплату за количество спектаклей, а не за звания. Именно поэтому Чулпан там была одной из самых низкооплачиваемых участниц труппы.

Ранее Чулпан Хаматову заподозрили в присваивании денег благотворительного фонда.