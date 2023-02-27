«Это проституция»: уехавшую в Латвию Чулпан Хаматову заподозрили в обворовывании больных детей

Долгое время актриса Чулпан Хаматова была учредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», да и в принципе все знали ее как одну из самых известных благотворительниц России. После ее скандальных заявлений и эмиграции в Латвию, вся система помощи нуждающимся в стране сильно пострадала. Егор Бероев заявлял, что из-за артистки перестали поступать деньги, так как люди потеряли к ним доверие. А теперь появились подозрения, что Хаматова еще и собирала средства не для больных детей, а для себя.

Слухи пошли после того, как выяснилось, что Чулпан владеет элитной недвижимостью недалеко от Риги. Особняк оценивается в 400 тысяч евро, и это заставило людей задуматься, откуда у актрисы такие большие сбережения. В программе НТВ «Ты не поверишь!» Николай Басков усомнился в том, что все в этом деле чисто. Он заявил, что по документам ясно, что благотворительная организация Хаматовой много лет делала не столько для онкобольных, сколько для себя.

Согласна с подозрениями Баскова оказалась и Любовь Успенская. Несколько лет назад она пожертвовала фонду актрисы миллион рублей. Однако позже выяснилось, что ее деньги пошли непонятно на что. А Елена Борзова так и вовсе уверена, что Чулпан Чаматова просто помешалась на деньгах, поэтому ей уже не принципиально, где их брать – у больных детей или же «продаваясь» режиссерам ради ролей.

«Неужели они не понимают, что ими, как туалетной бумагой… Вот это проституция актерская — возьмите меня, пожалуйста, я сделаю все, что вы скажете, хотите — гадость сыграю, сыграю гадость», - заявила Борзова.

Ранее Чулпан Хаматова вышла на связь и рассказала, что жалеет о своей публичной жизни.