«Творческая неудовлетворенность»: звезда «Сватов» Васильев раскрыл причину ухода из сериала

Звезда «Сватов» Анатолий Васильев ушел из сериала из-за творческой неудовлетворенности, об этом сообщает aif.ru.

Актер рассказал, что после премьеры пятого сезона сериала фанаты закидали его вопросами о причинах ухода. Многие расстроились, узнав что любимого персонажа дедушку Юру больше не увидят на экранах.

Как объяснил сам Васильев, его не устраивала концепция сериала, который начал держаться на обычном для ситкомов ходе «шутка – смех зрителей».

«У меня очень большая творческая неудовлетворенность была. Я считал и до сих пор уверен, что если бы при такой любви зрителей, при таком уважении и при такой мощной работе можно было сделать сериал лучше. Я единственное пожелание выдвигал: чтобы мы стали поглубже, покрупнее, поинтереснее для человеческой души», – рассказал Васильев.

В качестве примера народный артист привел советские комедии, которые снимали Рязанов, Данелия и другие режиссеры, где герои были не только смешными и забавными, но и чувственными.

«Почему бы нам не углубить это все, сделать это серьезно? Показать, как мы в той или иной ситуации друг другу помогали, чтобы мы открывались по-человечески. Тогда это интересно – не только зрителю, но и актеру», – объяснил актер.

Напомним, сериал «Светы» производится украинской студией «Квартал 95». Последний, 7 сезон, вышел в декабре 2021 года.

Ранее мы писали о том, что актер Анатолий Васильев рассказал о тяжелом характере Шукшина, с которым он близко дружил. По мнению знаменитости, режиссер мог выйти из себя из-за малейшей несправедливости.