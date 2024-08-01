«Сорванная спина, потерянный голос»: с Юлией Высоцкой произошло несчастье

Актриса Юлия Высоцкая сыграла в спектакле «Вишневый сад», после чего призналась, что была на сцене с сорванной спиной и потерянным голосом. Поклонники поддержали артистку и заявили, что не заметили этого.

О несчастье и своем состоянии Высоцкая сообщила на своей странице в соцсетях.

«Отыграли "Вишневый сад". Невероятно сегодня было! Всё сошлось, сорванная спина, потерянный голос, магнитные бури и т.д.», - поделилась актриса.

Вместе с тем она восхитилась партнерами по сцене и призналась, что «сама себе завидует». Также она отметила зрителей спектакля и призналась, что «любит нашего Чехова и Кончаловского».

Поклонники стали поддерживать Юлию. Они писали, что спектакль с ее участием был «великолепным».

«И вообще не заметны ни спина, ни сорванный голос, ни влияния бурь», - отмечали в Сети.

Высоцкую назвали «великой труженицей». Некоторые приходят на один и тот же спектакль с актрисой не первый раз и признаются, что «не могут насладиться». «Вы великолепная актриса», - обращались к Высоцкой.

Ранее актриса сделала видео с мужем Андреем Кончаловским. В Сети раскритиковали актрису за выбранную музыку и назвали ее «похоронной».