«Твой папа видит, каким хорошим человеком ты растешь»: Гурцкая снялась с повзрослевшим сыном

Певица Диана Гурцкая обратилась в личном блоге к 17-летнему сыну в его день рождения. Она опубликовала совместное фото и заявила, что очень им гордится.

В 2007 году артистка родила своего единственного сына Константина от Петра Кучеренко. Перед его появлением на свет Диана очень переживала. Она делилась своими опасениями, что ребенок будет незрячим, но этого не произошло. Сейчас звездный наследник уже совсем взрослый, в следующем году станет совершеннолетним. О его жизни Гурцкая рассказывает немного, но признается, что он соединяет в себе лучшие качества.

«Я бесконечно горжусь, какой ты человек: искренний, добрый, честный и заботливый. Помню, с каким трепетом 17 лет назад мы ждали твоего появления на свет. Я уверена, твой папа и сейчас видит, каким хорошим человеком ты растешь», - заявила певица в Сети.

Напомним, что этот день рождения Константин проводит только вместе с мамой, так как больше года назад он похорон отца. Петр Кучеренко скоропостижно скончался в самолете по пути домой.

Ранее Диана Гурцкая обратилась к умершему в самолете мужу в годовщину смерти.