«Твои органы тоже после смерти мои»: обнаружен брачный договор Седоковой и Тиммы

Адвокат Мария Гаврилова, представляющая интересы семьи покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова заставила его заключить брачный договор, согласно которому все имущество после развода должно было перейти в собственность артистки.

«25 мая 2022 года Анна Владимировна ведет несчастного мальчика за уздцы заключать брачный договор, согласно которому он ей до смерти должен. „Твои органы тоже после смерти мои“, — так это выглядит. Я ни разу не видела такой формулировки», — заявила Гаврилова в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Кроме того, адвокат выяснила, что Янис распродал практически все свое имущество в Латвии и получил около миллиона евро, которые в итоге достались Седоковой.

«Двухэтажный кондоминиум с земельным участком за 500 тысяч евро, квартира — еще около 500 тысяч, две машины — новый Гелендваген и какая-то эксклюзивная серия BMW», — перечислила Гаврилова.

По ее словам, на эти деньги Тимма жил с Седоковой в Майами и ни в чем ей е отказывал.

Также Гаврилова не исключила, что в последние дни жизни Тимма наконец одумался и затронул тему раздела имущества. По ее словам, последнее сообщение, обнаруженное в его телефоне, было отправлено Анне и гласило: «ты самое худшее, что случилось со мной в жизни».

В настоящий момент проживающие в Латвии родственники Тиммы требуют с Седоковой 60 миллионов рублей, полученных от продажи элитной недвижимости в московском ЖК «Алые паруса».

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей и 20 декабря должен был вернуться в США. 25 декабря тело Яниса Тиммы доставили в Латвию, 27 декабря состоялось прощание с ним в Рижском крематории.

Ранее Маргарита Гаврилова раскрыла, что спортсмен женился на Седоковой, так как считал ее беременной. По словам юриста, он был счастлив, поэтому позвал возлюбленную замуж, но потом она сообщила ему о выкидыше.