Адвокат семьи Тиммы заявила, что Янис женился на Седоковой из-за беременности

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова раскрыла, что спортсмен женился на певице Анне Седоковой, так как считал ее беременной. По словам юриста, он был счастлив, поэтому позвал возлюбленную замуж, но потом она сообщила ему о выкидыше. Об этом сообщает Woman.ru.

Родные Яниса продолжают воевать с Седоковой после смерти ее экс-мужа. Семья уверена, что жизнь Тиммы пошла под откос после того, как он встретил Анну. По мнению близких, именно певица настроила его против родителей, друзей и в целом заставила на себе жениться.

«Она даже убедила его, что в положении, поэтому состоялась свадьба. В начале их отношений он как-то прилетел в Латвию и маме говорил: ''У нас будет девочка!! Она шевелится уже''. Аусма спрашивает: какой срок? Оказывается, два месяца. Конечно, она попыталась донести до него, что в это время плод еще не шевелится. Но он был эмоционально так рад, сделал татуировку, что станет отцом. А потом Аня сказала, что выкидыш», - рассказала адвокат семьи Тиммы.

По словам юриста, она предупредила Анну, что, если певица не будет сотрудничать, она начнет раскрывать информацию, показывающую ее с нехорошей стороны. Напомним, что семья Тиммы хочет получить деньги за проданную квартиру, в которой жили Седокова с экс-мужем. Артистке дали за нее 150 млн рублей. Родные баскетболиста просят половину этих денег для родного сына Яниса от первой жены.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, как Анна Седокова наладила карьеру после смерти Яниса Тиммы.