«Твоего тут ничего нет»: дочь Якубовича пожаловалась на токсичные взаимоотношения

Телеведущий популярной передачи «Поле чудес» Леонид Якубович имеет двое детей. От второго брака у него есть сын Артем, а от третьего — дочь Варвара. Якубович часто говорил, что души не чает в 25-летней дочери. Однако на днях стали раскрыты новые подробности, и картинка семейной идиллии рухнула.

Оказалось, что Варвара в семье испытывает токсичное отношение. Девушка поделилась переживаниями с подписчиками.

В своем микроблоге Варвара опубликовала таблицу под названием «Бинго токсичных родителей». Дочь Якубовича отметила галочками, какие фразы слышала в своей семье. Среди них — «Мало ли что ты хочешь», «Я – последняя буква в алфавите», «Твоего тут ничего нет», «Непросто тебе с таким характером будет жить».

Кроме того, Варвара следом выложила в Сеть таблицу «Бинго нетоксичных родителей». Однако в ней она не указала ни единой галочки.

Ранее мы писали, что Якубович сделал отчаянный шаг, чтобы произвести впечатление на молодую девушку.