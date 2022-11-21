«Твоего сына укоротим»: семье Филиппа Киркорова угрожали бандиты

Поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров достиг головокружительного успеха. С самого детства он выступал на концертных площадках, где его с овациями принимают миллионы поклонников. Но у исполнителя есть не только фанаты, но и враги. Они даже угрожали артисту.

Отец знаменитости Бедрос Киркоров рассказал в беседе с изданием «7Дней», что в самом начале пути популярность сына принесла в их семью неприятности. Он помнит, как однажды вернулся из небольшого гастрольного тура по Московской области и застал жену в слезах. Мать артиста была напугана и сообщила, что им звонят домой и угрожают. Неизвестные хотели узнать, кто является концертным директором Филиппа.

«Начали мучить нас звонками, прессовать: «Плати дань, или мы твоего сына укоротим!» – поделился Бедрос.

Молодой певец узнал об этом и посоветовал отцу обратиться за помощью к Иосифу Кобзону. Опытный коллега предложил Бедросу самому стать директором Киркорова, но тот отказался.

«Я говорю: «Не могу, я ничего в этом не понимаю, и потом, я хочу продолжать выступать», – рассказал Бедрос.

Тогда Кобзон просто нашел человека, который помог семье решить все вопросы с недоброжелателями.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров стал причиной смерти человека.