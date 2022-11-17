Филипп Киркоров стал причиной смерти человека

В последнее время эпатажный артист Филипп Киркоров стал появляться в очень многих скандалах. В Сети осуждают поведение певца не только поклонники, но и его коллеги. За несколько недель Киркоров успел поругаться с журналистами, Наргиз Закировой, Викторией Боней, избить сотрудника букетом, выйти на сцену в колготках и устроить разборки в элитном бутике.

Скандальные выходки Короля отечественной эстрады решил прокомментировать экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев. Он заявил, что певец очень не сдержан в проявлении своих эмоций, поэтому и попадает в подобные ситуации. По словам Солнцева, Филипп Бедросович ведет себя как 12-летний мальчишка, которому закон не писан.

Рустам также напомнил о случае, когда вседозволенность и звездная болезнь Киркорова довели его до участия в смерти человека. Артист толкнул пожилого охранника, и тот погиб. К слову, певец сам признался в своей вине в Лас-Вегасе.

Бывший участник «Дома-2» считает, что статус Киркорова не позволяет ему публично унижать людей. Рустам Солнцев посоветовал исполнителю сдерживаться и «закусывать».

Напомним, что ранее Филипп Киркоров открыто заявило большом разнообразии своих половых партнеров.