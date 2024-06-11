Тверской суд Москвы отказал детям Градского в аресте имущества его вдовы Марины

Тверской районный суд отказал детям певца Александра Градского в аресте имущества его вдовы Марины Коташенко. Иск был рассмотрен 11 июня. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, на заседании было вынесено решение не привлекать к делу органы опеки, как того хотела последняя жена умершего артиста. Мария и Даниил Градские же не смогли добиться того, чтобы у вдовы арестовали имущество.

Отметим, что разбирательства родственников Градского после его смерти продолжаются уже довольно давно. Основные претензии касаются наследства. Так, 14 мая суд зарегистрировал новую апелляцию третьей жены Александра Градского — Ольги Градской. Она оказалась недовольна решением оставить ее без доли в наследстве. Но конфликты членов семьи происходят и на другой почве.

Родные Градского жалуются, что его вдова не дает разрешение на установку памятника на кладбище. На данный момент, по информации СМИ, могила находится в плачевном состоянии.

Ранее стало известно, что автомобили Александра Градского через суд уберут с парковки «Градский холла».