«Твари!»: Ваенга раскритиковала журналистов, рассказавших об отце внучки Долиной

Елена Ваенга назвала «тварями» журналистов, написавших об отце внучки Долиной, об этом сообщает PROZVEZD.

Накануне Лариса Долина опубликовала в соцсетях снимок с обложкой газеты, на которой было написано «Дочь Долиной родила от ее мужа?!». Заголовок так задел певицу, что она решила высказаться в соцсетях.

«Моя внучка рождена от замечательного парня, которого я знаю очень хорошо и горжусь тем, что именно он стал Сашиным отцом. Я не могу, по определенным причинам озвучивать его имя, так сложилось. Но Илья Спицин никакого отношения к моей внучке не имеет», — объяснила она.

Долина подчеркнула, что она не собирается закрывать глаза на неправдивую информацию про ее семью. В комментариях под постом ее поддержала актриса Лариса Гузеева.

«Будут гореть в аду. У них нет ни души ни сердца. Мусор. Никого не щадят. Вспомни Сашу Абдулова: он уже умирал, а эти шакалы продолжали за ним охоту», — рассказала Гузеева.

Встала на защиту Долиной и ее коллега по сцене Елена Ваенга, которая тоже сталкивалась с желтыми заголовками.

«В этой газете работают … твари. Все. Начиная с "головы"», — объяснила Ваенга.

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