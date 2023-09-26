Скрывался от журналистов: СМИ обратили внимание на странное поведение Сергея Безрукова

Сергей Безруков скрывался от журналистов на премьере фильма «1993», об этом пишет mk.ru.

В минувшие выходные в Москве прошла премьера фильма «1993». Картина посвящена событиям и политическим потрясениям, которые происходили в то время в России. На показ пришли актрисы Екатерина Вилкова и Юлия Снигирь, актеры Игорь Верник и Сергей Баталов.

Были и знаменитости, которые просочились в зал незаметно, минуя пресс-волл и вспышки фотографов. Например, актрисы Татьяна и Ольга Арнтгольц. Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова тоже избегала общения с прессой. На премьере присутствовал и режиссер Алексей Серебряков, которого прямо в зрительном зале начали фотографировать журналисты. Однако он быстро сбежал от вспышек фотоаппаратов.

Незаметным для прессы и зрителей остался Сергей Безруков. Актер расположился на последнем ряду зала в самом углу. Для маскировки Безруков надел черные очки. Процесс представления фильма он снимал на мобильный.

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