«Твари последние»: Яна Поплавская в бешенстве от уехавших в Израиль российских звезд

Яна Поплавская раскритиковала осевших в Израиле российских знаменитостей, об этом сообщает StarHit.

Звезда фильма «Красная шапочка» заявила, что уехавшие в Израиль знаменитости вынуждены искать новое место жительства из-за обострения конфликта с Палестиной.

«Уехавшие декларировали свою позицию словами "не могу жить в стране-агрессоре, которая воюет с соседом, поеду в Израиль, там большая русскоязычная диаспора, пристроюсь". Главное — сытая спокойная жизнь! Не сбылось, не случилось, потому что срать им на проблемы любой страны, главное их "я", возведенное в абсолют», — объяснила она.

Поплавская возмущена сообщениями российских знаменитостей, которые выкладывали у себя картинки с флагом Израиля в день нападения Палестины. Актриса считает, что переехавшие звезды могли бы взять в руки оружие и пойти защищать новую Родину.

«Нет у них Родины и не было никогда! И врали вы, как твари последние, о любви к справедливости и мире, врали о позиции своей! Ни одна страна мира не будет вашей Родиной, не принадлежите вы ни к одному народу!» — эмоционально заявила Поплавская.

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