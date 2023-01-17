Тутта Ларсен рассказала, как сын помочился ей в рот

Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен рассказала, как однажды во время игры с маленьким сыном ребенок помочился ей в рот. Это произошло, потому что она не надела ему штаны.

Неприятность случилась, когда Ларсен поднимала малыша над головой и раскачивала на вытянутых руках над собой. Ребенку это нравилось.

«Но однажды мы в это поиграли неудачно. Я не надела ему штаны. И очень невовремя открыла рот…», - поделилась Тутта Ларсен.

Ведущая пришла к выводу, что «материнство – это подвиг».

Ранее Ларсен рассказывала, что не дает лекарства и антибиотики детям. По ее словам, в 90% случаев их организмы справлялись сами.