«Я не лечу своих детей»: многодетная мама Тутта Ларсен объяснила, почему не использует лекарства и антибиотики

«К этому выводу я пришла не сразу и не сама: у нас замечательный семейный доктор, всегда держит все на контроле и готов вмешаться. Но за последние 10 лет поводов для этого было мало. Круп у Марфы, скарлатина у Луки, орхит у 8-месячного Вани. Плюс форс-мажоры в виде травм и укусов насекомых. В 90% случаев организм детей справлялся сам. Более того, оказалось, что именно так и формируется хороший иммунитет: ребенок встречается с разными вирусами и борется с ними без внешнего вмешательства», — пояснила многодетная мама.

«Поначалу мне было дико страшно. Как так — никаких лекарств? Смотрим и ждем. А вдруг что?!! Но наблюдая за тем, как дети справляются с болезнью, я научилась различать где действительно проблема, а где включается моя материнская паника. Помню, как педиатр на мою просьбу поставить трехлетнему Луке с ОРВИ интерфероновую свечку, невозмутимо ответила: а давайте не будем ребенку в попу совать что попало, попа все же не копилка! А по поводу температуры объяснила, что ее необходимо сбивать, если она поднялась на фоне любой травмы: физической, химической, термической итд. Но не при простуде. Важно следить за состоянием ребенка. Если что-то непривычное в поведении, вялость, странные симптомы — тут же к врачу. Слушать чсс и чд. Но если ребенок хорошо переносит (а мои с 38.9 могут бутербродик попросить), дать ему справиться самому. Раньше, когда ребенок заболевал, я впадала в истерику. А сейчас не сбиваю температуру, не капаю нос, не мажу сыпь, не даю антигистаминные, не пользуюсь антибиотиками. По крайней мере, не спешу сразу вмешаться! И, как правило, вмешательство оказывается излишним. Как только я отстала от детей с лекарствами, они стали болеть в три раза реже! Раз-два в сезон ОРВИ, летом ротавирус. Болеем плюс-минус неделю, с высокой температурой, без осложнений в виде отитов, бронхитов итп. Дети разные. Я не призываю следовать моим путем. Но что если никакой "соломки" не надо? Дети иногда должны болеть, чтобы быть здоровее», — поделилась звезда.

А вы согласны с Туттой?