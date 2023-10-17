«Тут тебе джакузи, тут золотая клетка»: Светлана Пермякова о жизни с богатым мужчиной

Светлана Пермякова призналась, что была бы только рада находиться на обеспечении богатого мужчины. В беседе с Kp.ru актриса заявила, что мечтает повстречать олигарха.

«Вот нашелся бы олигарх, такой красивый мужчина, а можно даже некрасивый – неважно! Главное, чтобы он сказал: «Иди поживи недельку, ничего не делай! Наслаждайся, тут тебе джакузи, тут золотая клетка». И я с удовольствием даже в ней поживу», – разоткровенничалась звезда.

Однако Пермякова отметила, что пока таких предложений ей не поступало и приходится зарабатывать на жизнь собственным трудом.

Актриса из сериала «Интерны» воспитывает 11-летнюю дочь от Максима Скрябина. Интересно, что мужчина моложе Светланы на 20 лет. Будучи в романтических отношениях, они так и не поженились, а через некоторое время после рождения малышки и вовсе разошлись. Но даже после расставания пара поддерживает связь. Артистка утверждает, что бывший избранник является важным человеком в ее жизни.

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