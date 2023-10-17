Супруга рэпера T-Killah рассказала, как ей удалось похудеть на 23 кг после родов

Полгода назад супруга рэпера Т-Killah, блогер Мария Тарасова впервые стала мамой. У супругов родился сын. При этом девушка остается в прекрасной форме, и она рассказала, как ей это удается.

На вопрос Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка» о том, как Марии удается сохранять хорошую форму, Тарасова призналась — ей просто повезло.

«Прошло уже полгода, и все равно есть над чем работать... Но я через месяц почти такая же была. Просто повезло. Гормонально бывает такое, видимо, что набираешь, а потом это сразу уходит», — поделилась она, добавив, что избавилась от 23 килограммов после родов.

Однако ведущая не поверила и попыталась узнать, что же делает Мария, чтобы держать себя в форме. Блогер открыла секрет: в последние два месяца беременности она старалась меньше есть и чаще гуляла. Тарасова ходила по 15 км в день, и ей это пошло на пользу и помогло не набрать лишние килограммы.

В свою очередь Ляйсан отметила, что за время беременности набрала 36 килограммов, а избавлялась от них целый год.

Мария также добавила, что у нее хорошая генетика, и набранные килограммы начали уходить уже спустя месяц после родов.

Напомним, Александр и Мария Тарасова в браке четыре года. Супруги мечтали о ребенке, но забеременеть удалось далеко не сразу. Рожать пара полетела в Аргентину. Именно там на свет появился мальчик, которого назвали Иван-Лионель. Только спустя два месяца после рождения первенца семья вернулась в Россию.